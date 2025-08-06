"Він робить чудову роботу": Трамп натякнув, кого бачить своїм наступником
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає віце-президента США Джей Ді Венса своїм наступником. Він також бачить Марко Рубіо на керівних посадах у Білому домі.
Глава Білого дому Дональд Трамп дав зрозуміти, що бачить своїм наступником віце-президента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє УНН.
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Під час спілкування з журналістами Трамп прокоментував можливість висування Джей Ді Венса як політичного спадкоємця руху Make America Great Again (MAGA).
Зарано про це говорити, але, безперечно, він робить чудову роботу і, ймовірно, на даний момент є фаворитом
Водночас він зазначив, що також бачить главу Держдепу США Марко Рубіо на керівних посадах у Білому домі.
"Я думаю, що Марко також є людиною, яка, можливо, в якійсь формі об'єднається з Джей Ді. Я також вважаю, що у нас є неймовірні люди, деякі з них знаходяться прямо тут", - сказав Трамп.
Нагадаємо
У травні син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший натякнув, що може спробувати стати наступником свого батька і балотуватися на посаду президента США.
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