Омелян считает, что Кравцов не может изменить ситуацию в "Укрзализныце"

Глава ведомства отметил, что изменениям в железнодорожного монополиста, среди прочего, мешают как кадровый состав правления так и "круговая порука".

"Отдельным членам правления не место в компании", - считает министр.

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На вопрос журналистов о перспективах и.о. главы "Укрзализныци" министр заметил: "Кравцов это категория людей, которых связывают цепями и в клетку кладут, и смотрят, как он выпутается... Сейчас я не вижу для него возможности для изменения положения в компании".

Состояние же самой компании министр считает плохим.

Напомним, в "Укрзализныце" до конца года заменят 70% комплектов белья.