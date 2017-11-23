Омелян считает, что Кравцов не может изменить ситуацию в "Укрзализныце"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что у нынешнего и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова пока нет возможности качественно изменить ситуацию в компании. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.
Глава ведомства отметил, что изменениям в железнодорожного монополиста, среди прочего, мешают как кадровый состав правления так и "круговая порука".
"Отдельным членам правления не место в компании", - считает министр.
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На вопрос журналистов о перспективах и.о. главы "Укрзализныци" министр заметил: "Кравцов это категория людей, которых связывают цепями и в клетку кладут, и смотрят, как он выпутается... Сейчас я не вижу для него возможности для изменения положения в компании".
Состояние же самой компании министр считает плохим.
Напомним, в "Укрзализныце" до конца года заменят 70% комплектов белья.