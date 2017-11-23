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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70891 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57470 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65558 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73992 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Омелян считает, что Кравцов не может изменить ситуацию в "Укрзализныце"

Омелян считает, что Кравцов не может изменить ситуацию в "Укрзализныце"

Киев  •  УНН

 • 13348 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что у нынешнего и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова пока нет возможности качественно изменить ситуацию в компании. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.

Глава ведомства отметил, что изменениям в железнодорожного монополиста, среди прочего, мешают как кадровый состав правления так и "круговая порука".

"Отдельным членам правления не место в компании", - считает министр.

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На вопрос журналистов о перспективах и.о. главы "Укрзализныци" министр заметил: "Кравцов это категория людей, которых связывают цепями и в клетку кладут, и смотрят, как он выпутается... Сейчас я не вижу для него возможности для изменения положения в компании".

Состояние же самой компании министр считает плохим.

Напомним, в "Укрзализныце" до конца года заменят 70% комплектов белья.

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