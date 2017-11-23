Омелян вважає, що Кравцов не може змінити ситуацію в "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що нинішній в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов наразі не має можливості якісно змінити ситуацію в компанії. Про це він заявив на прес-конференції у четвер, передає кореспондент УНН.
Очільник відомства зазначив, що змінам у залізничного монополіста, серед іншого, заважають як кадровий склад правління так і “кругова порука”.
“Окремим членам правління не місце у компанії”, — вважає міністр.
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На запитання журналістів стосовно перспектив в.о. очільника “Укрзалізниці” міністр зауважив:"Кравцов це категорія людей, яких пов’язують ланцюгами і в клітку кладуть, і дивляться, як він виплутається... Наразі я не бачу для нього можливості для зміни стану в компанії".
Стан же самої компанії міністр вважає поганим.
Нагадаємо, В "Укрзалізниці" до кінця року замінять 70% комплектів білизни.