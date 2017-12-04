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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Омелян отчитался об имплементации соглашения об ассоциации в транспортной сфере

Омелян отчитался об имплементации соглашения об ассоциации в транспортной сфере

Киев  •  УНН

 • 10575 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина продолжает имплементацию соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе в сфере инфраструктуры. В общем необходимо имплементировать 50 директив ЕС в транспортной сфере. Об этом сообщил на брифинге в Министерстве инфраструктуры глава ведомства Владимир Омелян, передает УНН.

"Мы продолжаем имплементацию Соглашения об ассоциации. Необходимо имплементировать около 50 директив ЕС, в связи с чем перед министерством стоит 110 задач, 20 из которых должны быть выполнены в этом году. В Верховную Раду уже внесены законопроекты в сфере железнодорожного, автомобильного, водного авиационного транспорта, принятие которых позволит имплементировать 10 директив ЕС", - сообщил он.

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Как уточнил Омелян, также готовятся и вскоре должны быть зарегистрированы в парламенте законопроекты о почтовой связи, о такси, и о электрокарах.

"Реализация этих законов даст возможность для инвестирования и создания новых рабочих мест", - отметил глава Мининфраструктуры.

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Кроме того, как отметил Омелян, ключевая задача ведомства на следующий год - это реформирование "Укрзализныци" с помощью закона о железнодорожном транспорте.

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