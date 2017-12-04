Омелян отчитался об имплементации соглашения об ассоциации в транспортной сфере

"Мы продолжаем имплементацию Соглашения об ассоциации. Необходимо имплементировать около 50 директив ЕС, в связи с чем перед министерством стоит 110 задач, 20 из которых должны быть выполнены в этом году. В Верховную Раду уже внесены законопроекты в сфере железнодорожного, автомобильного, водного авиационного транспорта, принятие которых позволит имплементировать 10 директив ЕС", - сообщил он.

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Как уточнил Омелян, также готовятся и вскоре должны быть зарегистрированы в парламенте законопроекты о почтовой связи, о такси, и о электрокарах.

"Реализация этих законов даст возможность для инвестирования и создания новых рабочих мест", - отметил глава Мининфраструктуры.

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Кроме того, как отметил Омелян, ключевая задача ведомства на следующий год - это реформирование "Укрзализныци" с помощью закона о железнодорожном транспорте.