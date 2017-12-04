Омелян відзвітував про імплементацію Угоди про асоціацію у транспортній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна продовжує імплементацію угоди про Асоціацію з ЄС, в тому числі у сфері інфраструктури. Загалом необхідно імплементувати 50 директив ЄС у транспортній сфері. Про це повідомив на брифінгу у Міністерстві інфраструктури голова відомства Володимир Омелян, передає УНН.
“Ми продовжуємо імплементацію Угоди про Асоціацію. Необхідно імплементувати близько 50 директив ЄС, у зв’язку з чим перед міністерством стоїть 110 завдань, 20 із яких мають бути виконані цього року. До Верховної Ради вже внесені законопроекти у сфері залізничного, автомобільного, водного авіаційного транспорту, прийняття яких дозволить імплементувати 10 директив ЄС”, — повідомив він.
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Як уточнив Омелян, також готуються та незабаром мають бути зареєстровані у парламенті законопроекти про поштовий зв’язок, про таксі, та про електрокари.
“Реалізація цих законів дасть можливість для інвестування та створення нових робочих місць”, — зауважив голова Мінінфраструктури.
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Крім того, як наголосив Омелян, ключове завдання відомства на наступний рік — це реформування “Укрзалізниці” за допомогою закону про залізничний транспорт.