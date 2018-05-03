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Омелян сказал, сколько потратят на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Одессы

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. На строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы уже выделено 500 млн гривен. Министерство инфраструктуры инициировало выделение 1,17 млрд гривен на завершение работ. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил во время рабочей поездки в Одесскую область, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

Омелян сказал, сколько потратят на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Одессы

“Безусловный приоритет правительства, министерства инфраструктуры, местной власти — современный аэропорт в Одессе. Сейчас активно ведутся работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы. На ее сооружение уже выделено 500 млн гривен. Министерство инфраструктуры также инициировало выделение 1,17 млрд гривен на завершение работ. Соответствующая инициатива должна быть рассмотрена на заседании правительства, надеюсь, она будет поддержана. Следующая часть должна быть направлена ​​в июне-июле этого года”, — сообщил он.

Как уточнил Омелян, обновленный аэропорт в Одессе надо запустить в полноценную работу в 2019 году.

Справка УНН.

Строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое. Несущая способность новой полосы будет почти в 2 раза больше существующей. Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III-я (ІКАО).

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины предложили зарезервировать в госбюджете 2019 года не менее 10 млрд гривен для строительства региональных аэропортов.

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