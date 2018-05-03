Омелян сказав, скільки витратять на злітно-посадкову смугу в аеропорту Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На спорудження нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Одеси вже виділено 500 млн гривень. Міністерство інфраструктури ініціювало виділення 1,17 млрд гривень на завершення робіт. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив під час робочої поїздки в Одеській області, передає УНН з посиланням на Мінінфраструктури.
“Безумовний пріоритет уряду, міністерства інфраструктури, місцевої влади — сучасний аеропорт в Одесі. Наразі активно тривають роботи із будівництва нової злітно-посадкової смуги. На її спорудження вже виділено 500 млн гривень. Міністерство інфраструктури також ініціювало виділення 1,17 млрд гривень на завершення робіт. Відповідна ініціатива має бути розглянута під час засідання уряду, сподіваюсь, вона буде підтримана. Наступна частина коштів має бути спрямована у червні-липні цього року”, — повідомив він.
Як уточнив Омелян, оновлений аеропорт в Одесі треба запустити в повноцінну роботу у 2019 році.
Довідка УНН.
Будівництво нової полоси дозволить приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Несуча спроможність нової смуги буде майже в 2 рази більше за існуючу. Також у рамках проекту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне та метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку по категорії III-а (ІКАО).
Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України запропонували зарезервувати у держбюджеті 2019 року щонайменше 10 млрд гривень для будівництва регіональних аеропортів.