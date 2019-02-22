Омелян прокомментировал передачу его дела в суд

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14911 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38749 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119453 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122384 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124238 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122425 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154458 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Омелян прокомментировал передачу его дела в суд

Омелян прокомментировал передачу его дела в суд

Киев  •  УНН

 • 8326 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал сообщение НАБУ о передаче его дела о незаконном обогащении и декларирования недостоверной информации в суд. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"НАБУ направило дело Омеляна о "незаконном обогащении" в суд. Театр абсурда, хотя и неплохо срежиссированный, но все же абсурда, продолжается", - написал Омелян.

Министр также добавил, что "средства, потраченные НАБУ на "дело Омеляна", превышают то, что они считают "незаконным обогащением", в разы".

Омелян также пообещал поднять "бокал Крымского шампанского за здоровье больше десятка детективов, которые героически расследовали на протяжении полутора лет мое дело, руководства этой организации и их друзей".

"Подробности после выборов. Чтобы не "раскачивать лодку", - добавил он.

Напомним, в Соломенский районный суд города Киева в пятницу, 22 февраля, направлено обвинительное заключение в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

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