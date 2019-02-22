Омелян прокоментував передачу його справи до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував повідомлення НАБУ про передачу його справи про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації до суду. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“НАБУ скерувало справу Омеляна про „незаконне збагачення“ до суду. Театр абсурду, хоч і непогано зрежисований, але все ж абсурду, триває”, — написав Омелян.
Міністр також додав, що “кошти, витрачені НАБУ на „справу Омеляна“, перевищують те, що вони вважають за „незаконне збагачення“, в рази”.
Омелян також пообіцяв підняти "келих Кримського шампанського за здоров’я більше десятка детективів, які героїчно розслідували впродовж півтора року мою справу, керівництва цієї організації і їх друзів".
"Подробиці після виборів. Щоб не “розгойдувати човен”, - додав він.
Нагадаємо, до Солом’янського районного суду міста Києва у п'ятницю, 22 лютого, скеровано обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.