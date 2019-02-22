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Омелян прокоментував передачу його справи до суду

Омелян прокоментував передачу його справи до суду

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував повідомлення НАБУ про передачу його справи про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації до суду. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“НАБУ скерувало справу Омеляна про „незаконне збагачення“ до суду. Театр абсурду, хоч і непогано зрежисований, але все ж абсурду, триває”, — написав Омелян.

Міністр також додав, що “кошти, витрачені НАБУ на „справу Омеляна“, перевищують те, що вони вважають за „незаконне збагачення“, в рази”.

Омелян також пообіцяв підняти "келих Кримського шампанського за здоров’я більше десятка детективів, які героїчно розслідували впродовж півтора року мою справу, керівництва цієї організації і їх друзів".

"Подробиці після виборів. Щоб не “розгойдувати човен”, - додав він.

Нагадаємо, до Солом’янського районного суду міста Києва у п'ятницю, 22 лютого, скеровано обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

Українські Національні Новини

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