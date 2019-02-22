До суду скерували справу Омеляна

"22 лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури України, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 ККУ), скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - повідомили у НАБУ.

У САП уточнили, що обвинувальний акт направлено до суду після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, які було відкрито 6 листопада 2018 року.

Як встановило слідство, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець "набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи". Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. дол. США та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4,23 млн грн.

Крім того, детективи НАБУ, як зазначається, встановили факти "внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування". Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016-му - понад 8,024 млн грн, додали у Бюро.

"У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою", - додали у НАБУ.

13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 ККУ. 6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.