НАБУ надало захисту Омеляна доступ до матеріалів справи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо міністра інфраструктури України Володимира Омеляна та надало доступ стороні захисту для ознайомлення з матеріалами провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.
“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП ... повідомили міністру інфраструктури України про завершення досудового розслідування за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації. 6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення”, — зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтвердив завершення слідства у його провадженні.
УНН з власних джерел стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.
13 вересня у НАБУ повідомили, що міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.
Омелян порівняв справу проти нього з боротьбою з бабцями у підземному переході.
14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.
19 вересня Солом’янський районний суд Києва арештував майно Володимира Омеляна.