Розслідування у справі Омеляна завершено

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Про це УНН повідомило джерело в антикорупційних органах.

"Слідство завершено сьогодні", – сказав співрозмовник агентства.

Співрозмовник також уточнив, що стороні захисту та підозрюваному будуть надані матеріали для ознайомлення.

Як повідомляв УНН, 13 вересня у НАБУ повідомили, що міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.

Омелян порівняв справу проти нього з боротьбою з бабцями у підземному переході.

14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.

19 вересня Солом’янський районний суд Києва арештував майно Володимира Омеляна.

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