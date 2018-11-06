Розслідування у справі Омеляна завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Про це УНН повідомило джерело в антикорупційних органах.
"Слідство завершено сьогодні", – сказав співрозмовник агентства.
Співрозмовник також уточнив, що стороні захисту та підозрюваному будуть надані матеріали для ознайомлення.
Як повідомляв УНН, 13 вересня у НАБУ повідомили, що міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.
Омелян порівняв справу проти нього з боротьбою з бабцями у підземному переході.
14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.
19 вересня Солом’янський районний суд Києва арештував майно Володимира Омеляна.