Расследование по делу Омеляна завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом УНН сообщил источник в антикоррупционных органах.
"Следствие завершено сегодня", - сказал собеседник агентства.
Собеседник также уточнил, что стороне защиты и подозреваемому будут предоставлены материалы для ознакомления.
Как сообщал УНН, 13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.
Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.
14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимира Омеляна мера пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.
19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.