НАБУ предоставило защите Омеляна доступ к материалам дела
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и предоставило доступ стороне защиты для ознакомления с материалами производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП... сообщили министру инфраструктуры Украины о завершении досудебного расследования по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил завершение следствия в его производстве.
УНН из собственных источников стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.
Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.
14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимира Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.
19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.