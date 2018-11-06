Омелян підтвердив, що слідство у його справі завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що йому сьогодні в Національному антикорупційному бюро повідомили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно нього. Про це міністр сказав УНН.
"Вони завершили досудове розслідування. Зараз ми вивчаємо матеріали. Тобто, там жодної сенсації немає. Все нормально, у звичному режимі… Мені повідомили сьогодні офіційно (про завершення досудового розслідування – ред.). Зранку я був у НАБУ", - розповів міністр.
УНН з власних джерел стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.
Як повідомляв УНН, 13 вересня у НАБУ повідомили, що міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.
Омелян порівняв справу проти нього з боротьбою з бабцями у підземному переході.
14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.
19 вересня Солом’янський районний суд Києва арештував майно Володимира Омеляна.