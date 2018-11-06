Омелян підтвердив, що слідство у його справі завершено

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що йому сьогодні в Національному антикорупційному бюро повідомили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно нього. Про це міністр сказав УНН.