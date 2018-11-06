Омелян подтвердил, что следствие по его делу завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что ему сегодня в Национальном антикоррупционном бюро сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении него. Об этом министр сказал УНН.
"Они завершили досудебное расследование. Сейчас мы изучаем материалы. То есть, там никакой сенсации нет. Все нормально, в обычном режиме... Мне сообщили сегодня официально (о завершении досудебного расследования - ред.). Утром я был в НАБУ", - рассказал министр.
УНН из собственных источников стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Как сообщал УНН, 13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.
Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.
14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимира Омеляна мера пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.
19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.