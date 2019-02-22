В суд направили дело Омеляна

"22 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Украины, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 УКУ), направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - сообщили в НАБУ.

В САП уточнили, что обвинительный акт направлен в суд после завершения ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, которые были открыты 6 ноября 2018 года.

Как установило следствие, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник "приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы". Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

Кроме того, детективы НАБУ, как отмечается, установили факты "внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления". Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016-м - более 8,024 млн грн, добавили в Бюро.

"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, он является, и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком", - добавили в НАБУ.

13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УКУ. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.