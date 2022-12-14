Омбудсмен обвинил АРМА в сокрытии информации о российских активах: открыто производство

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обвинил Агентство по розыску и менеджменту активов в сокрытии информации о российских активах, арестованных после 24 февраля и переданных в управление ведомства. В ответе Лубинца на запрос аналитиков Trap Aggressor сообщается, что против АРМА открыто производство, передает УНН.