Омбудсмен обвинил АРМА в сокрытии информации о российских активах: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обвинил Агентство по розыску и менеджменту активов в сокрытии информации о российских активах, арестованных после 24 февраля и переданных в управление ведомства. В ответе Лубинца на запрос аналитиков Trap Aggressor сообщается, что против АРМА открыто производство, передает УНН.
Детали
Аналитики информируют, что в начале октября обратились в АРМА с запросом, в котором просили предоставить перечень российских и белорусских активов (а именно корпоративных прав, имущественных комплексов и предприятий), арестованных и переданных АРМА после полномасштабного вторжения.
В частности, аналитики спрашивали сумму, поступившую в государственный бюджет от осуществляемого АРМА управления такими активами.
В конце сентября временный исполняющий обязанности главы АРМА Дмитрий Жоравович отметил, что с начала войны в Реестре арестованных активов учитываются 140 записей об арестованных земельных участках, более 400 – относительно недвижимости, более 20 тысяч железнодорожных вагонов, 29 имущественных комплексов и предприятий, 225 записей о корпоративных правах и почти 1,3 тыс. движимого имущества (транспорт, драгоценности, сельхозпродукция и сырье и т.п.) в отношении российских и белорусских активов.
На вопрос о сумме АРМА сообщила, что в общей сложности с 24 февраля в госбюджет перечислено более 14 765 746 гривен от осуществляемого управления арестованными активами.
Однако выделить сумму, поступившую в бюджет в АРМА, не смогли, объясняя это тем, что “договоры управления арестованными активами могут содержать многочисленное количество активов, в том числе корпоративные права, учитывая, что выделить поступления от управления отдельным активом в составе договора не усматривается возможное”.
На другие вопросы в АРМА ответить отказались, объяснив, что “в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, Указом Президента Украины было ограничено право свободно собирать информацию”.
В Trap Aggressor приводят примеры пресс-релизов Офиса Генерального прокурора, в которых говорится, что в АРМА передают именно активы российских бенефициаров.
В частности, в середине ноября ОГПУ сообщил на официальном телеграмме-канале о передаче в Агентство трубного бизнеса российского олигарха в Украине общей стоимостью почти 500 млн грн.
Дополнение
Как писал УНН, в доход Украины уже поступило более 2 миллиардов гривен арестованных БЭБ активов россии и беларуси.
За счет арестованного БЭБ российского аммиака АРМА приобрело военные облигации на 600 млн грн.