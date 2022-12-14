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Омбудсмен звинуватив АРМА у приховуванні інформації про російські активи: відкрито провадження

Омбудсмен звинуватив АРМА у приховуванні інформації про російські активи: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 622723 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив Агентство з розшуку та менеджменту активів у приховуванні інформації про російські активи, які були заарештовані після 24 лютого та передані до управління відомства. У відповіді Лубінця на запит аналітиків Trap Aggressor повідомляється, що проти АРМА відкрито провадження, передає УНН.

Деталі

Аналітики інформують, що на початку жовтня звернулися до АРМА із запитом, у якому просили надати перелік російських і білоруських активів (а саме корпоративних прав, майнових комплексів і підприємств), які були арештовані та передані АРМА після повномасштабного вторгнення.

Зокрема, аналітики запитували суму, що надійшла до державного бюджету від здійснюваного АРМА управління такими активами.

У кінці вересня тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА Дмитро Жоравович зазначив, що з початку війни у Реєстрі арештованих активів обліковуються 140 записів про арештовані земельні ділянки, понад 400 – щодо нерухомості, понад 20 тисяч залізничних вагонів, 29 майнових комплексів і підприємств, 225 записів про корпоративні права та майже 1,3 тис. рухомого майна (транспорт, коштовності, сільгосппродукція і сировина тощо) щодо російських та білоруських активів.

На питання про суму АРМА повідомила, що загалом з 24 лютого до держбюджету перераховано понад 14 765 746 гривень від здійснюваного управління арештованими активами.

Проте виокремити суму, що надійшла до бюджету в АРМА не змогли, пояснюючи це тим, що “договори управління арештованими активами можуть містити численну кількість активів, у тому числі корпоративні права, з огляду на що виділити надходження від управління окремим активом у складі договору не вбачається за можливе”.

На інші питання в АРМА відповісти відмовились, пояснивши, що “у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, Указом Президента України було обмежено право вільно збирати інформацію”.

Натомість в Trap Aggressor наводять приклади пресрелізів Офісу Генерального прокурора, у яких ідеться про те, що до АРМА передають саме активи російських бенефіціарів.

Зокрема, в середині листопада ОГПУ повідомив на офіційному Телеграм-каналі про передачу до Агентства трубного бізнесу російського олігарха в Україні загальною вартістю майже 500 млн грн.

Доповнення

Як писав УНН, у дохід України вже надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі.

За рахунок арештованого БЕБ російського аміаку АРМА придбало військові облігації на 600 млн грн.

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