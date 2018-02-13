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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77305 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91252 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93837 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110666 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105043 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112045 просмотра

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Омбудсмен открыла производство по факту реадмиссии Саакашвили

Омбудсмен открыла производство по факту реадмиссии Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по факту реадмиссии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель Омбудсмена по связям с общественностью и информационных технологий Михаил Чаплыга.

"Сейчас Омбудсмен открыла производство по поводу реадмиссии экс-президента Грузии М.Саакашвили. Это делается для того, чтобы выяснить, были ли нарушены его права в рамках реадмиссии. В частности, соответствующие запросы и обращения были направлены в ГПУ, чтобы получить официальный ответ относительно его статуса во всех делах, в миграционную службу, для того, чтобы выяснить, на основании чего это было сделано, и в Государственную пограничную службу, чтобы понять, каким образом господин Саакашвили был доставлен в Польшу с применением частного самолета", - рассказал М.Чаплыга.

Он добавил, что после полученных ответов Уполномоченный по правам человека даст свою пресс-конференцию и обнародует все собранные материалы.

"Если мы видим нарушения в определенных действиях тех или иных органов власти, то мы направляем свои акты реагирования с рекомендациями по устранению выявленных нарушений", - резюмировал М.Чаплыга.

Напомним, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польши.

Украинские Национальные Новости

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