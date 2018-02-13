Омбудсмен открыла производство по факту реадмиссии Саакашвили

"Сейчас Омбудсмен открыла производство по поводу реадмиссии экс-президента Грузии М.Саакашвили. Это делается для того, чтобы выяснить, были ли нарушены его права в рамках реадмиссии. В частности, соответствующие запросы и обращения были направлены в ГПУ, чтобы получить официальный ответ относительно его статуса во всех делах, в миграционную службу, для того, чтобы выяснить, на основании чего это было сделано, и в Государственную пограничную службу, чтобы понять, каким образом господин Саакашвили был доставлен в Польшу с применением частного самолета", - рассказал М.Чаплыга.

Он добавил, что после полученных ответов Уполномоченный по правам человека даст свою пресс-конференцию и обнародует все собранные материалы.

"Если мы видим нарушения в определенных действиях тех или иных органов власти, то мы направляем свои акты реагирования с рекомендациями по устранению выявленных нарушений", - резюмировал М.Чаплыга.

Напомним, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польши.