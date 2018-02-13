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Омбудсмен відкрила провадження щодо факту реадмісії Саакашвілі

Омбудсмен відкрила провадження щодо факту реадмісії Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження щодо факту реадмісії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це кореспонденту УНН повідомив представник Омбудсмена з питань зв'язків із громадськістю та інформаційних технологій Михайло Чаплига.

"Наразі Омбудсмен відкрила провадження з приводу реадмісії екс-президента Грузії М.Саакашвілі. Це робиться для того, щоб з’ясувати, чи були порушені його права в рамках реадмісії. Зокрема, відповідні запити та звернення були направлено до ГПУ, щоб отримати офіційну відповідь щодо його статусу в усіх справах, до міграційної служби, для того, щоб з’ясувати, на підставі чого це було зроблено, та до Державної прикордонної служби, щоб зрозуміти, яким чином пан Саакашвілі був доставлений до Польщі з застосуванням приватного літака", - розповів М.Чаплига.

Він додав, що після отриманих відповідей Уповноважена ВР з прав людини дасть свою прес-конференцію та оприлюднить усі зібрані матеріали.

"Якщо ми бачимо порушення в певних діях тих чи інших органів влади, то ми направляємо свої акти реагування з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень", - резюмував М.Чаплига.

Нагадаємо, 12 лютого Міхеіла Саакашвілі повернули до тієї країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство - Польщі.

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