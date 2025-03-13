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Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Киев • УНН

 • 56452 просмотра

В сети появилось видео казни украинских военнопленных российскими оккупантами. Омбудсмен Украины направил письма в ООН и МККК для фиксации военного преступления.

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети появилось видео вероятной казни украинских военнопленных в плену российских оккупантов. Омбудсмен Украины направил письма в ООН и МККК для фиксации военного преступления, пишет УНН.

россияне продолжают убивать украинских военнопленных. В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На обнародованном видео видно не менее 5 вероятно убитых военнопленных. Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии рф

- сообщил Лубинец в Telegram.

"Выполняя миссию Омбудсмана Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано", - отметил Омбудсмен.

Он подчеркнул: "Те, кто отдает приказы и совершает такие зверства, должны нести строгую ответственность".

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период03.02.25, 15:10 • 115615 просмотров

Юлия Шрамко

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