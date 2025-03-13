Омбудсмен: у мережі шириться відео з імовірною стратою беззбройних українських військових у полоні росіян
Київ • УНН
У мережі з'явилося відео страти українських військовополонених російськими окупантами. Омбудсмен України направив листи до ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося відео ймовірної страти українських військовополонених у полоні російських окупантів. Омбудсмен України направив листи до ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину, пише УНН.
росіяни продовжують вбивати українських військовополонених. У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії рф
"Виконуючи місію Омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований", - зазначив Омбудсмен.
Він наголосив: "Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність".
В ООН зафіксували 79 страт українських військовополонених росіянами: за який період03.02.25, 15:10 • 115623 перегляди