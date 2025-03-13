Омбудсмен: у мережі шириться відео з імовірною стратою беззбройних українських військових у полоні росіян

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося відео ймовірної страти українських військовополонених у полоні російських окупантів. Омбудсмен України направив листи до ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину, пише УНН.

росіяни продовжують вбивати українських військовополонених. У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії рф - повідомив Лубінець у Telegram.

"Виконуючи місію Омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований", - зазначив Омбудсмен.

Він наголосив: "Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність".

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