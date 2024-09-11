Омбудсмен Украины эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины

Офис Омбудсмена Украины продолжает работу по эвакуации граждан, которые остались на временно оккупированных территориях Украины. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об успешном возвращении на подконтрольную территорию еще одной пожилой женщины, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и оставалась на оккупированной Херсонщине, передает УНН.

Детали

Родные женщины обратились в Офис Омбудсмена, и совместно с партнерами была оперативно организована безопасная перевозка женщины на подконтрольную Правительству Украины территорию. Благодаря скоординированным усилиям и заботе о ее состоянии, женщину успешно эвакуировали в Харьковскую область, где она воссоединилась с семьей и получает надлежащую медицинскую помощь и поддержку.

«Мы продолжаем работать над возвращением украинцев, которые находятся в оккупации, особенно пожилых людей и тех, кто требует особого внимания из-за состояния здоровья», - отметил Лубинец.

Офис Омбудсмана совместно с другими организациями прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить безопасность и поддержку для всех граждан, оказавшихся в сложных условиях на оккупированных территориях.

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