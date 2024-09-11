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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Омбудсмен Украины эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины

Омбудсмен Украины эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 22:16  •  516 просмотра

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Офис Омбудсмана Украины успешно эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины в Харьковскую область. Женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться, воссоединилась с семьей и получает необходимую медицинскую помощь.

Офис Омбудсмена Украины продолжает работу по эвакуации граждан, которые остались на временно оккупированных территориях Украины. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об успешном возвращении на подконтрольную территорию еще одной пожилой женщины, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и оставалась на оккупированной Херсонщине, передает УНН.

Детали

Родные женщины обратились в Офис Омбудсмена, и совместно с партнерами была оперативно организована безопасная перевозка женщины на подконтрольную Правительству Украины территорию. Благодаря скоординированным усилиям и заботе о ее состоянии, женщину успешно эвакуировали в Харьковскую область, где она воссоединилась с семьей и получает надлежащую медицинскую помощь и поддержку.

«Мы продолжаем работать над возвращением украинцев, которые находятся в оккупации, особенно пожилых людей и тех, кто требует особого внимания из-за состояния здоровья», - отметил Лубинец.

Офис Омбудсмана совместно с другими организациями прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить безопасность и поддержку для всех граждан, оказавшихся в сложных условиях на оккупированных территориях.

Лубінець: уряд виявився не здатним підготувати дієву стратегію щодо ВПО20 августа 2024, 08:40 • 15260 просмотров

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