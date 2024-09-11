Омбудсман України евакуював літню жінку з окупованої Херсонщини

Офіс Омбудсмана України продовжує роботу з евакуації громадян, які залишилися на тимчасово окупованих територіях України. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про успішне повернення на підконтрольну територію ще однієї жінки похилого віку, яка через стан здоров’я не могла самостійно пересуватися та залишалася на окупованій Херсонщині, передає УНН.

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Рідні жінки звернулися до Офісу Омбудсмана, і спільно з партнерами було оперативно організовано безпечне перевезення жінки на підконтрольну Уряду України територію. Завдяки скоординованим зусиллям та турботі про її стан, жінку успішно евакуювали до Харківської області, де вона возз’єдналася з родиною та отримує належну медичну допомогу та підтримку.

"Ми продовжуємо працювати над поверненням українців, які перебувають в окупації, особливо людей похилого віку та тих, хто потребує особливої уваги через стан здоров’я", — зазначив Лубінець.

Офіс Омбудсмана спільно з іншими організаціями докладає максимальних зусиль, щоб забезпечити безпеку та підтримку для всіх громадян, які опинилися у складних умовах на окупованих територіях.

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