Лубинец: правительство оказалось не способным подготовить действенную стратегию по ВПЛ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), отметив, что действующая Стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить. Об этом Лубинец сказал во время мероприятия "Анализ выполнения Стратегии государственной политики относительно внутреннего перемещения на период до 2025 года", передает корреспондент УНН.

После начала полномасштабного вторжения на территории Украины количество перемещенных лиц выросло до невиданных ранее цифр. Последние данные правительства говорят нам, что в Украине учитываются 4,6 млн ВПЛ. В то же время по данным Минсоцполитики, по состоянию на 01.03.2024 на территории Украины находилось 4,8 млн ВПЛ - говорит Лубинец.

По его словам, уменьшение количества ВПЛ на 200 тысяч свидетельствует о том, что плохую политику правительства.

"На мой взгляд, это свидетельствует о недостаточно действенной государственной политике в сфере внутреннего перемещения. О необходимости принятия новых стратегии, я указывал в ежегодном докладе", - говорит он.

Он говорит, что в программном документе по ВПЛ есть значительные недостатки.

Как ни прискорбно, но правительство оказалось не способным подготовить действенный программный документ. Стратегия ВПЛ до 2025 года наполнена большим количеством чисто декларативных задач с показателями выполнения, которые невозможно вычислить или оценить - отмечает Лубинец.

Лубинец говорит, что центральными органами власти не выполнен ряд важнейших задач стратегии. Речь идет о внесении изменений в закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц с учетом последствий полномасштабного вторжения рф и обновления подзаконных нормативно-правовых актов.

"Создание фондов жилья для временного проживания ВПЛ и их реального наполнения. Введение полноценных потребностей и рисков ВПЛ в общинах. Также многие мероприятия определены не качественно, без предварительного планирования с ответственными исполнителями, которые потом понимают, каким образом им выполнить возложенное на них мероприятие", - отмечает омбудсмен.

Лубинец рассказывает, относительно отдельных мероприятий Минреинтергации, то они указывают, что у них отсутствуют основания для их выполнения, а меры нужно передать другим ответственным органам или исключить.

Создается впечатление, что о стратегии на длительное время забыли. В Кабмине не рассматривали ежегодный отчет о ее выполнении, который готовил Минреинтергации, а также не вносил изменения в стратегию или операционный план. Взаимодействие главных исполнителей и соисполнителей по мероприятиям находится на низком уровне - говорит Лубинец.

Он отмечает, что формальный подход к поддержке ВПЛ не отслеживается на местах, не утверждаются собственные местные программы для поддержки ВПЛ.

Напомним

Правительство одобрило Стратегию государственной политики в отношении внутреннего перемещения на период до 2025 года

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за два законопроекта по внутренне перемещенным лицам. Речь идет о документе №11028, который определяет приоритетность среди ВПЛ для получения компенсации за утраченное жилье. Также о законопроекте №11281 по обеспечению жилищных прав ВПЛ.