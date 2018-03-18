Омбудсмен: россияне не сообщали о нарушениях их избирательных прав на украинских участках

КИЕВ. 18 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что граждане России не обращались к региональным представителям или к центральному Офису Уполномоченного о нарушениях их избирательных прав на участках в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.