Омбудсмен: россияне не сообщали о нарушениях их избирательных прав на украинских участках

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что граждане России не обращались к региональным представителям или к центральному Офису Уполномоченного о нарушениях их избирательных прав на участках в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Сегодня, 18 марта 2018, ко мне обратилась Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова о недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины", - говорится в сообщении.

В заявлении омбудсмена добавили, что по результатам выезда к российских дипломатическим и консульским учреждениям, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г.Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было.

"Граждане РФ не обращались к нарушениям их избирательных прав в региональных представителей или в центральный офис Уполномоченного", - добавили в обращении Денисовой.

Напомним, сегодня проходили выборы нового президента России. Избирательные участки были оснащены в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатические учреждения России, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

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Напомним, полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ.

Ранее правоохранители сообщали о двух десятков активистов под консульством РФ в Харькове.

Как сообщал УНН, утром 18 марта поступило сообщение о заминировании консульства России в Одессе.

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