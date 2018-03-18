Омбудсмен: росіяни не повідомляли про порушення їх виборчих прав на українських дільницях

КИЇВ. 18 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, громадяни Росії не зверталися до регіональних представників чи до центрального Офісу Уповноваженого щодо порушень їхніх виборчих прав на дільницях в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу Омбудсмена.