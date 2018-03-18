Омбудсмен: росіяни не повідомляли про порушення їх виборчих прав на українських дільницях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, громадяни Росії не зверталися до регіональних представників чи до центрального Офісу Уповноваженого щодо порушень їхніх виборчих прав на дільницях в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу Омбудсмена.
"Сьогодні, 18 березня 2018 року, до мене звернулась Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова щодо недопуску громадян РФ на виборчі дільниці в російських дипломатичних установах на території України," - йдеться в повідомленні.
У заяві омбудсмена додали, що за результатами виїзду до російських дипломатичних і консульських установ, регіональні представники Уповноваженого в Одеській, Львівській, Харківській і Чернігівській областях та в м. Києві проінформували, що порушень недопуску виявлено не було.
"Громадяни РФ не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав до регіональних представників чи до центрального Офісу Уповноваженого," - додали у зверненні Денісової.
Нагадаємо, сьогодні відбувалися вибори нового президента Росії. Виборчі дільниці були облаштовані навітть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали в дипломатичні установи Росії ,окрім тих, хто має дипломатичні паспорти.
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Нагадаємо, поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі та біля дипломатичних і консульських установ РФ.
Раніше правоохоронці повідомляли про два десятки активістів під консульством РФ у Харкові.
Як повідомляв УНН, вранці 18 березня надійшло повідомлення про замінування консульства Росії в Одесі.