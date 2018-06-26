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Омбудсмен РФ прибыла в Киев

Омбудсмен РФ прибыла в Киев

Киев  •  УНН

 • 18219 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник прибыла в Киев. Об этом сообщает ТАСС , передает УНН.

Она планирует посетить осужденного военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в 2018 этого года.

"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой, понятно, что она ходатайствует и не против", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о ее возможной встрече с Одинцовым.

"Потом я хотела бы встретиться с моряками с судна "Норд", нужно выяснить, в чем там дело", - добавила омбудсмен РФ.

"Было бы правильно отпустить рыбаков домой, содержащихся здесь, никакого преступления они не совершали, нужно их отпустить. Буду просить об этом (украинские - ред.) власти", - сказала она.

Как сообщал УНН, в Киевском следственном изоляторе уже все подготовлено для встречи российского омбудсмена Татьяны Москальковой с украинским военным, которого обвиняют в государственной измене, Максимом Одинцовым.

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