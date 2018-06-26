Омбудсмен РФ прибула до Києва

Вона планує відвідати засудженого військовослужбовця Максима Одінцова, а також зустрітися з членами екіпажу російського судна "Норд", яке було затримане в Азовському морі в 2018 цього року.

"Наш МЗС направив ноту з проханням про відвідування мною в СІЗО російського громадянина. Я відвідала раніше в Омську засудженого Дмитра Штиблікова, Денісова теж була запрошена, але вона запізнилася на літак і через погодні умови не встигла. Я сподіваюся, за дзеркальними можливостями, зможу відвідати російського громадянина. Але поки я не отримала чіткої відповіді, що буду допущена до нього. Але з відповіді Людмили Денісової, зрозуміло, що вона клопочеться і не проти", - сказала Москалькова, відповідаючи на запитання про її можливу ​​зустріч з Одінцовим.

"Потім я хотіла б зустрітися з моряками з судна "Норд", потрібно з'ясувати, в чому там справа", - додала омбудсмен РФ.

"Було б правильно відпустити рибалок додому, які утримуються тут, ніякого злочину вони не скоювали, потрібно їх відпустити. Буду просити про це (українську - ред.) владу", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, у Київському слідчому ізоляторі вже все підготовлено для зустрічі російського омбудсмена Тетяни Москалькової із українським військовим, якого звинувачують у державній зраді, Максимом Одінцовим.