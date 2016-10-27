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Омбудсмен РФ не получала обращений о передаче О.Сенцова Украине

Омбудсмен РФ не получала обращений о передаче О.Сенцова Украине

Киев • УНН

 • 8833 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений, касающихся передачи Украине осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и его гражданства, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Ранее украинский омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что направила Т.Москальковой просьбу проверить основания для отказа в передаче Киеву осужденных Олега Сенцова и Александра Кольченко в связи с тем, что они не являются гражданами России.

"В отношении Сенцова ко мне обращался руководитель консульского отделения по вопросам, ему не давали свидания... Но он обращался одновременно и в другие компетентные органы, и совместно с этими компетентными органами был решен вопрос, у него было свидание с Сенцовым по поводу гражданства. Мне такой вопрос не поступал и о передаче его в Украину не поступал", - сказала Т.Москалькова.

По словам омбудсмена РФ, она также не намерена встречаться в ближайшее время с О.Сенцовым, поскольку "таких вопросов не поступало". "С Сенцовым встретился его консул, у него есть средства защиты, и, видимо, ему их достаточно, ко мне таких обращений не поступало", - добавила Т.Москалькова.

Ранее Минюст РФ в ответ подтвердил отказ в передаче в Украину О.Сенцова и А.Кольченко в связи с тем, что у них есть российское гражданство.

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