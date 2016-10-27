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Омбудсмен РФ не отримувала звернень про передачу О.Сенцова Україні

Омбудсмен РФ не отримувала звернень про передачу О.Сенцова Україні

Київ • УНН

 • 8833 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що не отримувала звернень, що стосуються передачі Україні засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова і його громадянства, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Раніше український омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що направила Т.Москальковій прохання перевірити підстави для відмови в передачі Києву засуджених Олега Сенцова і Олександра Кольченко в зв'язку з тим, що вони не є громадянами Росії.

"Відносно Сенцова до мене звертався керівник консульського відділення з питань, що йому не давали побачення... Але він звертався одночасно і в інші компетентні органи, і спільно з цими компетентними органами було вирішено питання, у нього було побачення з Сенцовим з приводу громадянства. Мені таке питання не надходило і про передачу його в Україну не надходило", - сказала Т.Москалькова.

За словами омбудсмена РФ, вона також не має наміру зустрічатися найближчим часом з О.Сенцовим, оскільки "таких питань не надходило". "З Сенцовим зустрівся його консул, у нього є засоби захисту, і, мабуть, йому їх досить, раз до мене таких звернень не надходило", - додала Т.Москалькова.

Раніше Мін'юст РФ у відповідь підтвердив відмову в передачі в Україну О.Сенцова і О.Кольченка в зв'язку з тим, що у них є російське громадянство.

Українські Національні Новини

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