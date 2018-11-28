Омбудсмен: пока нет информации, куда доставили пленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пока не располагает информацией, куда доставили украинских моряков, которые были взяты в плен, после того, как они были арестованы "судом" оккупированного Крыма. Об этом она сказала в комментарии УНН.
"Их всех арестовали. Сейчас жду информации относительно их размещения на содержание в следственный изолятор Симферополя. То есть, у меня нет информации, куда их доставили. Я жду вестей от своих информаторов", - рассказала омбудсмен.
Напомним, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.
Отметим, в среду в оккупированном Крыму арестовали 15 украинских моряков. Среди них - трое раненых.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.