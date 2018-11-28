Омбудсмен: поки не маю інформації, куди доставили полонених моряків

“Їх всіх заарештували. Зараз чекаю інформації щодо їхнього розміщення на утримання в слідчий ізолятор Сімферополя. Тобто, у мене немає інформації, куди їх доставили. Я чекаю звістки від своїх інформаторів”, — розповіла омбудсмен.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Зазначимо, у середу в окупованому Криму заарештували 15 українських моряків. Серед них — троє поранених.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.