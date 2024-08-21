Омбудсмен обратился к правоохранителям из-за конфликта между полицейской и ветераном: что известно

Офис Омбудсмена обнаружил в одной из соцсетей информацию о конфликте между сотрудницей Нацполиции Украины и ветераном ВСУ. Женщина в полицейской форме припарковалась на месте для лиц с инвалидностью, ветеран сделал им замечание, после чего возник конфликт, рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился с запросом в Нацполицию по расследованию этого случая. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как написал Лубинец в Telegram, ветеран, по его словам, сделал замечание водителю автомобиля, который припарковался на месте для лиц с инвалидностью, но не имел соответствующей наклейки на лобовом стекле. При этом пассажирка автомобиля, которая была одета в полицейскую форму, спровоцировала конфликт с ветераном, оскорбив его.

Поэтому Омбудсмен обратился с запросом к Председателю Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства по недопущению подобного в будущем.

Также подал предложение о целесообразности проведения дополнительных учений и инструктажей для личного состава Национальной полиции с целью повышения их осведомленности относительно особенностей общения с ветеранами. По моему мнению, это поможет предотвратить повторение подобных инцидентов и будет способствовать повышению уровня профессионализма среди полицейских - указал Лубинец.

Омбудсмен также подчеркнул, что такие инциденты могут негативно влиять на репутацию Нацполиции и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам.

«Держу ситуацию на личном контроле, ведь такие случаи являются абсолютно недопустимыми. Ветераны, которые рисковали своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, заслуживают уважения и благодарности от общества! Их вклад в защиту нашего государства является бесценным, и необходимо прилагать все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись!», - резюмировал Лубинец.

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