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Омбудсмен не знает о голодовке задержанных в Грузии украинцев

Киев • УНН

 • 12460 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Офис Омбудсмена сделал все необходимые запросы о состоянии здоровья задержанных в Грузии украинцев и держит на контроле ход дела в отношении них. Кроме того в Офисе не располагают информацией о голодовке украинский. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии корреспонденту УНН.

Омбудсмен не знает о голодовке задержанных в Грузии украинцев

"Мы следим за этим делом, мы написали все необходимые запросы в наше посольство в Грузии, сейчас ждем ответа. Посольство занимается (помощью задержанным - ред.), и мы контролируем тоже", - отметила Омбудсмен.

По ее словам, в настоящее время информации о состоянии задержанных также нет, кроме того офис Омбудсмена не получал данных по объявлению задержанными голодовки.

"Пока подтверждения такой информации нет", - отметила Денисова, отвечая на вопрос корреспондента, есть ли информация о голодовке украинских граждан.

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При этом Л.Денисова заверила, что задержанные граждане Украины получают помощь адвоката.

Напомним, 4 декабря Тбилисский городской суд приговорил задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к взятию под стражу.

Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лиц с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.

По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

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