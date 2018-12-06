Омбудсмен не знает о голодовке задержанных в Грузии украинцев

"Мы следим за этим делом, мы написали все необходимые запросы в наше посольство в Грузии, сейчас ждем ответа. Посольство занимается (помощью задержанным - ред.), и мы контролируем тоже", - отметила Омбудсмен.



По ее словам, в настоящее время информации о состоянии задержанных также нет, кроме того офис Омбудсмена не получал данных по объявлению задержанными голодовки.



"Пока подтверждения такой информации нет", - отметила Денисова, отвечая на вопрос корреспондента, есть ли информация о голодовке украинских граждан.



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При этом Л.Денисова заверила, что задержанные граждане Украины получают помощь адвоката.



Напомним, 4 декабря Тбилисский городской суд приговорил задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к взятию под стражу.



Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лиц с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.



Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.



По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.