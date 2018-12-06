Омбудсмен не знає про голодування затриманих у Грузії українців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Офіс Омбудсмена зробив усі необхідні запити стосовно стану здоров'я затриманих у Грузії українців і тримає на контролі перебіг справи відносно них. Крім того в Офісі не мають інформації про голодування українців. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі кореспонденту УНН.
"Ми слідкуємо за цією справою, ми написали всі необхідні запити до нашого посольства в Грузії, зараз чекаємо відповіді. Посольство займається (допомогою затриманим – ред.), і ми контролюємо теж", - зазначила Омбудсмен.
За її словами, наразі інформації щодо стану затриманих також немає, крім того офіс Омбудсмена не отримував даних щодо оголошення затриманими голодування.
"Поки підтвердження такої інформації немає", - зазначила Денісова, відповідаючи на запитання кореспондента, чи є інформація про голодування українських громадян.
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При цьому Л.Денісова запевнила, що затримані громадяни України отримують допомогу адвоката.
Нагадаємо, 4 грудня Тбіліський міський суд засудив затриманих під час спецоперації у Тбілісі, під час якої затримали шість громадян України і одного громадянина Грузії, до взяття під варту.
Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Додамо, що в поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначили адвокатів.
За інформацією департаменту поліції Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.