Омбудсмен: из оккупации вернули еще 12 украинских детей

12 детей с семьями вернулись с оккупированных территорий Украины. Они рассказали о принудительной паспортизации, ограничении прав и пытках на ВОТ, и что именно ощущение своей бесправности, осознание того, какое будущее ожидает детей, побудило их к выезду. Об этом сообщил в пятницу Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

На Родину удалось вернуть 12 украинских детей! Дети вместе со своими родными проживали на ВОТ - в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. К счастью, сейчас они уже на подконтрольной Украине территории. Каждая семья по-своему переживала беспорядок, который творит оккупационная "власть" - написал Лубинец в Telegram.

По его словам, "семьи рассказывают, как им принудительно навязывали брать российские паспорта, ведь без "новых документов" граждане бесправны и не могли пользоваться никакими социальными гарантиями или медицинской помощью". "Врачи не принимают даже детей с врожденными пороками, которым нужен тщательный уход. Однако родителям предлагают отправить детей на "реабилитацию", которая часто является депортацией или принудительным перемещением. Некоторым детям приходилось посещать "российские школы", в которых осуществлялась активная агитация за "русский мир", - поделился Омбусмен рассказами.

"По словам вернувшихся, россияне на ВОТ задерживают, бьют, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без присутствия родителей и также применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей", - указал Лубинец.

Он отметил, что поразила история возвращенного парня, который, планируя свое будущее, выехал из ВОТ, "ведь хочет стать украинским спасателем и получить образование в заветном заведении высшего образования".

"Именно ощущение своей бесправности, ограниченности, осознание того, какое будущее ожидает детей - стало для семей толчком выезда на подконтрольную Украине территорию", - сообщил Омбудсмен.

Семьи, по его словам, уже посетили Центр защиты прав ребенка. С ними пообщалась компетентная мультифункциональная команда, которая зафиксировала преступления, свидетелями или жертвами которых они были, добавил он.

"Украина всегда готова к возвращению каждого и будет предоставлять базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь", - подчеркнул Лубинец.

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