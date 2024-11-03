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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Омбудсман Украины требует от рф списки военнопленных для обмена

Омбудсман Украины требует от рф списки военнопленных для обмена

Киев  •  УНН

23:59 • 2854 просмотра

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Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену с требованием предоставить списки украинских военнопленных. Украина опровергает заявления рф об отказе от обмена и подчеркивает готовность к процессу.

"Требую списки военнопленных от террористической страны для срочного обмена". Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Омбудсман Украины обратился к уполномоченной по правам человека в РФ с призывом предоставить полные списки украинских военнопленных, которых агрессор готов вернуть.

Это обращение стало ответом на недавние заявления российской стороны о том, что Украина якобы "не дает согласие" на возвращение определенных военных.

В украинском офисе отметили, что страна всегда готова к проведению обменов и принятию списков своих граждан. Представители Украины подчеркнули, что придерживаются Женевских конвенций и международного гуманитарного права.

В то же время отмечается, что процессы обмена часто тормозятся со стороны рф, которая использует эти задержки как метод воздействия на украинское общество.

Украинские военнопленные подвергаются пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена - отчет ООН2 октября 2024, 14:40 • 14979 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
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