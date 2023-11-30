Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  191766 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  181331 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  194358 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  177250 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  164495 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  158762 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188309 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164315 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168324 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  37397 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Новости по теме

Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан

Украинский омбудсмен Любинец встретился с главой Национального банка, чтобы обсудить законодательные изменения, направленные на ослабление блокировок банковских переводов при оплате медицинских услуг иностранцами в Украине. Они направлены на обеспечение прав человека с помощью поправок к действующим банковским правилам.

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Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан

россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными

По словам украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, многие захваченные в плен россияне желают вернуться домой, однако Россия не реагирует на их призывы и попытки Украины содействовать обмену.

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россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными

Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы

Шарль Мишель, президент Европейского Совета, призывает к большей и ускоренной военной поддержке Украины и созданию реального оборонного союза ЕС с единым оборонным рынком.

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Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы

Газовая компания Fluxys пополнила перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добавило бельгийского газового оператора Fluxys в список спонсоров войны за содействие экспорту российского сжиженного газа. Fluxys получает доходы от перевалки на своем терминале в Зебрюгге, что является вкладом в военный бюджет россии, в том числе на финансирование военных активов, используемых против Украины.

Политика •   •  7751 просмотра
Газовая компания Fluxys пополнила перечень международных спонсоров войны

Уже двое погибших из-за ракетного удара рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали еще одно тело

Два человека погибли в Донецкой области в результате российского ракетного удара; продолжаются поиски семьи, которая, возможно, оказалась в ловушке.

Война •   •  10620 просмотра
Уже двое погибших из-за ракетного удара рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали еще одно тело

Best Marketing Team і три бронзи-результат МХП на Effie Awards Ukraine 2023

МХП получил четыре награды Effie Awards Ukraine 2023 за эффективность маркетинга, в том числе золото за лучшую маркетинговую команду в секторе FMCG. Кампании их брендов Scottish meat и Appetizing также получили три бронзы в категориях "продукты питания", "расширение ассортимента товаров/услуг" и "Маркетинг влияния".

Новости Бизнеса •   •  4781 просмотра
Best Marketing Team і три бронзи-результат МХП на Effie Awards Ukraine 2023

Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров

Украинский министр Михаил Федоров и посол Великобритании Мартин Харрис обсудили будущее сотрудничество, включая новую платформу UA-UK TechBridge, которая поможет украинским технологическим фирмам привлечь британские инвестиции.

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Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров

россияне обстреляли админздание в Торецке: ранены три человека, которые пришли получить гумпомощь

российские войска обстреляли жилой район в Торецком, Донецк, ранив трех мирных жителей в административном здании, где распределялась гуманитарная помощь. Начато расследование военных преступлений.

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россияне обстреляли админздание в Торецке: ранены три человека, которые пришли получить гумпомощь

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Если украинско-польская граница останется заблокированной, то цены на импортные товары, такие как рыба, икра и цитрусовые, значительно вырастут из-за дефицита, считает экономист.

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

"Мы уничтожим ХАМАС": Нетаньяху после встречи с Блинкеном

После недавнего теракта в Израиле премьер-министр Беньямин Нетаньяху на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пообещал уничтожить ХАМАС.

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"Мы уничтожим ХАМАС": Нетаньяху после встречи с Блинкеном