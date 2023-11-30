Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с Председателем Национального банка Украины Андреем Пышным. Они обсудили изменения законодательства, которые бы позволить денежные переводы за медицинские услуги иностранных граждан, сообщает УНН.

Детали

Омбудсман заявил, что к нему поступают обращения от иностранцев, которые на законных основаниях находятся в Украине, относительно блокирования банками операций по переводу средств.

Как Омбудсман Украины, ранее я направлял письмо в Нацбанк с рекомендациями о необходимости внесения изменений в законодательство, в частности, что запреты не должны распространяться на оплату медицинских услуг. Хотя на сегодня рекомендации не учтены, мы продолжаем работать, чтобы права человека были соблюдены! Поэтому совместно с Главой Нацбанка обсудили и изменения в законодательство, а также наше дальнейшее сотрудничество - написал Дмитрий Лубинец в Тelegram.

Напомним

В прошлом году Национальный банк Украины сообщил, что возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков.

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