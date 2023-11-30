Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан
Украинский омбудсмен Любинец встретился с главой Национального банка, чтобы обсудить законодательные изменения, направленные на ослабление блокировок банковских переводов при оплате медицинских услуг иностранцами в Украине. Они направлены на обеспечение прав человека с помощью поправок к действующим банковским правилам.
россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными
По словам украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, многие захваченные в плен россияне желают вернуться домой, однако Россия не реагирует на их призывы и попытки Украины содействовать обмену.
Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы
Шарль Мишель, президент Европейского Совета, призывает к большей и ускоренной военной поддержке Украины и созданию реального оборонного союза ЕС с единым оборонным рынком.
Газовая компания Fluxys пополнила перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добавило бельгийского газового оператора Fluxys в список спонсоров войны за содействие экспорту российского сжиженного газа. Fluxys получает доходы от перевалки на своем терминале в Зебрюгге, что является вкладом в военный бюджет россии, в том числе на финансирование военных активов, используемых против Украины.
Уже двое погибших из-за ракетного удара рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали еще одно тело
Два человека погибли в Донецкой области в результате российского ракетного удара; продолжаются поиски семьи, которая, возможно, оказалась в ловушке.
Best Marketing Team і три бронзи-результат МХП на Effie Awards Ukraine 2023
МХП получил четыре награды Effie Awards Ukraine 2023 за эффективность маркетинга, в том числе золото за лучшую маркетинговую команду в секторе FMCG. Кампании их брендов Scottish meat и Appetizing также получили три бронзы в категориях "продукты питания", "расширение ассортимента товаров/услуг" и "Маркетинг влияния".
Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров
Украинский министр Михаил Федоров и посол Великобритании Мартин Харрис обсудили будущее сотрудничество, включая новую платформу UA-UK TechBridge, которая поможет украинским технологическим фирмам привлечь британские инвестиции.
россияне обстреляли админздание в Торецке: ранены три человека, которые пришли получить гумпомощь
российские войска обстреляли жилой район в Торецком, Донецк, ранив трех мирных жителей в административном здании, где распределялась гуманитарная помощь. Начато расследование военных преступлений.
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
Если украинско-польская граница останется заблокированной, то цены на импортные товары, такие как рыба, икра и цитрусовые, значительно вырастут из-за дефицита, считает экономист.
"Мы уничтожим ХАМАС": Нетаньяху после встречи с Блинкеном
После недавнего теракта в Израиле премьер-министр Беньямин Нетаньяху на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пообещал уничтожить ХАМАС.