5 000 грн рівно: Рада встановила чіткий ліміт на переказ грошей без фінмоніторингу

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект, який дозволяє українцям здійснювати грошові перекази на суму не більше 5 000 гривень без фінансового моніторингу, повідомляє УНН.

Деталі

Відповідні зміни до законодавства підтримали 315 народних депутатів.

“Фінансовий моніторинг станом на даний час не поширюється на переказ на суму 4 999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягає заходам фінансового моніторингу. Вказаний факт призводить до незручностей для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми у вказаному розмірі 4 999 гривень та відповідно позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5 000 гривень”, — зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Контекст

Нагадаємо, рішення про запровадження фінансового моніторингу на перекази, що перевищують 4999,99 грн, було ухвалене наприкінці 2019 року парламентом у законі “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

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