5 000 грн ровно: Рада установила четкий лимит на перевод денег без финмониторинга

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривен без финансового мониторинга, сообщает УНН.

Детали

Соответствующие изменения в законодательство поддержали 315 народных депутатов.

"Финансовый мониторинг по состоянию на настоящее время не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 гривен уже подлежит мерам финансового мониторинга. Указанный факт приводит к неудобствам для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в указанном размере 4999 гривен и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод путем внесения наличных средств на сумму 5000 гривен", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Контекст

Напомним, решение о введении финансового мониторинга на переводы, превышающие 4999,99 грн, было принято в конце 2019-го парламентом в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

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