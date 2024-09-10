Омбудсман обнаружил вероятные нарушения в судебном рассмотрении дела об изнасиловании мальчика на Полтавщине

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что только после общественного резонанса, дело избиения и сексуального насилия над несовершеннолетним в селе Котельва тронулось с места. Сейчас дисциплинарная комиссия проводит служебное расследование относительно действий правоохранителей, а в Высший совет правосудия подана жалоба по поводу оценки действий судов.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Омбудсмана.

Детали

По делу избиения и сексуального насилия над мальчиком на Полтавщине - Уполномоченный по правам человека обнаружили сведения, указывающие на возможные нарушения права на справедливое судебное разбирательство дел.

Отмечается, что только после приобретения этим событием общественного резонанса, а также, в том числе и в результате принятых нашим институтом, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении действий сотрудников полиции, к которым предварительно обращались родители потерпевшего.

Дисциплинарная комиссия сейчас проводит служебное расследование, работники полиции Котельва отстранены от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования, в частности речь идет об отстранении инспектора ювенальной превенции и заместитель начальника полиции Зенькова.

Представитель в Полтавской области совершил визит в суд и ознакомился с материалами судебных дел.

Выявлен ряд обстоятельств, которые сейчас могут указывать на наличие оснований для обращения с дисциплинарными жалобами в Высший совет правосудия при рассмотрении которых будет дана надлежащая правовая оценка действиям судов. - говорится в заметке на странице пресс-службы Дмитрия Лубинца.

Напомним,

На пляже Котелевской общины трое человек, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика. Прокуратура инициировала расследование в отношении полицейских, которые не внесли сведения о преступлении в ЕРДР.