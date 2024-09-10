Омбудсман виявив ймовірні порушення у судовому розгляді справи зґвалтування хлопчика на Полтавщині

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що тільки після суспільного резонансу, справа побиття і сексуального насильства над неповнолітнім у селі Котельва рушила з місця. Наразі дисциплінарна комісія проводить службове розслідування щодо дій правоохоронців, а до Вищої ради правосуддя подано скаргу з приводу оцінки дій судів.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Омбудсмана.

Деталі

Щодо справи побиття та сексуального насильства над хлопчиком на Полтавщині - Уповноважений з прав людини виявили відомості, які вказують на ймовірні порушення права на справедливий судовий розгляд справ.

Зазначається, що лише після набуття цією подією суспільного резонансу, а також, зокрема й внаслідок вжитих нашою інституцією, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, до яких попередньо зверталися батьки потерпілого.

Дисциплінарна комісія нині проводить службове розслідування, працівники поліції Котельва відсторонені від виконання службових обов’язків на період службового розслідування, зокрема йдеться про відсторонення інспектора ювенальної превенції та заступник начальника поліції Зінькова.

Представник у Полтавській області здійснив візит до суду і ознайомився з матеріалами судових справ.

Виявлено низку обставин, які наразі можуть вказувати на наявність підстав для звернення с дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя під час розгляду яких буде надана належна правова оцінка діям судів. - ідеться у дописі на сторінці пресслужби Дмитра Лубінця.

Нагадаємо

На пляжі Котелевської громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальні дії щодо малолітнього хлопчика. Прокуратура ініціювала розслідування щодо поліцейських, які не внесли відомості про злочин до ЄРДР.