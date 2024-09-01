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На Полтавщині підлітки знущалися над 12-річним хлопчиком: відсторонено 4 поліцейських, які не бажали розслідувати справу

На Полтавщині підлітки знущалися над 12-річним хлопчиком: відсторонено 4 поліцейських, які не бажали розслідувати справу

Київ • УНН

 • 23367 перегляди

На пляжі Котелевської громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальні дії щодо малолітнього хлопчика. Прокуратура ініціювала розслідування щодо поліцейських, які не внесли відомості про злочин до ЄРДР.

Полтавщині підлітки познущалися над 12-річним хлопчиком: його побили, вчинили сексуальні дії і зняли це на відео. Прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальні дії стосовно малолітнього хлопчика.

Правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах.Окрім цього, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Наразі 4 особи відсторонені від виконання службових обовʼязків.

На Закарпатті підлітки підозрюються у зґвалтуванні жінки з інвалідністю27.07.24, 22:07 • 24063 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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