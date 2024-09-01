На Полтавщине подростки издевались над 12-летним мальчиком: отстранены 4 полицейских, которые не желали расследовать дело

На Полтавщине подростки поиздевались над 12-летним мальчиком: его избили, совершили сексуальные действия и сняли это на видео. Прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении действий сотрудников полиции, которые не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины трое человек, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика.

Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях. Кроме этого, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении действий сотрудников полиции, которые не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего.

Сейчас 4 человека отстранены от выполнения служебных обязанностей.

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