На Закарпатье подростки подозреваются в изнасиловании взрослой женщины с инвалидностью. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

На Закарпатье правоохранители расследуют случай изнасилования 42-летней женщины с инвалидностью, совершенный двумя несовершеннолетними.

По информации, полиция подтвердила, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Сейчас большинство следственных действий уже проведено, поэтому в ближайшее время несовершеннолетним будет сообщено о подозрении.

Поскольку потерпевшая имеет недостатки слуха, проведение необходимых процедур с переводчиком занимает больше времени.

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