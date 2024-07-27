Киев • УНН
Двое несовершеннолетних подозреваются в изнасиловании 42-летней женщины с инвалидностью на Закарпатье. Полиция открыла уголовное производство, проводятся следственные действия с учетом недостатков слуха потерпевшей.
На Закарпатье подростки подозреваются в изнасиловании взрослой женщины с инвалидностью. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
На Закарпатье правоохранители расследуют случай изнасилования 42-летней женщины с инвалидностью, совершенный двумя несовершеннолетними.
По информации, полиция подтвердила, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Сейчас большинство следственных действий уже проведено, поэтому в ближайшее время несовершеннолетним будет сообщено о подозрении.
Поскольку потерпевшая имеет недостатки слуха, проведение необходимых процедур с переводчиком занимает больше времени.
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