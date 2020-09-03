Олимпийский чемпион Неймар заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Ведущий футболист сборной Бразилии и мира Неймар вместе с двумя товарищами по "ПСЖ" заразился коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Парижский гранд официально зарегистрировал три положительных случая заболевания Covid-19 после тестов, проведенных в первой половине дня.
Французское передовое издание "L'Équipe" утверждает, что заразился вирусом звездный исполнитель "ПСЖ" бразилец Неймар. Другими двумя игроками оказались аргентинцы Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.
Отмечается, что все трое футболистов вернулись с Ибицы (Испания), где в настоящее время активно распространяется вирус. Там футболисты проводили отпуск.
Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов "ПСЖ" в финале потерпел фиаско от "Баварии" (0:1).