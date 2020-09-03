Олімпійський чемпіон Неймар заразився коронавірусом

Паризький гранд офіційно зареєстрував три позитивних випадки захворювання на Covid-19 після тестів, які були проведені у першій половині дня.

Французьке передове видання "L'Équipe" стверджує, що заразився вірусом зірковий виконавець "ПСЖ" бразилець Неймар. Іншими двома гравцями виявилися аргентинці Анхель Ді Марія та Леандро Паредес.

Відзначається, що всі троє футболістів повернулися з Ібіци (Іспанія), де в даний час активно поширюється вірус. Там футболісти проводили відпустку.

Нагадаємо, що у попередньому розіграші Ліги чемпіонів "ПСЖ" у фіналі зазнав фіаско від "Баварії" (0:1).