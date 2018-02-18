Олимпийский чемпион Абраменко признал финальный прыжок лучшим в сезоне

"Я невероятно счастлив! Трудно передать свои эмоции и ощущения! Бесконечно рад быть первым. Не могу в это поверить. Кажется, это какая-то сказка, это просто сон!", - говорит спортсмен.

"Сегодня до последней секунды соревнований была очень напряженная борьба. Минуты ожидания последнего прыжка были также нервными. Отмечу, что мой финальный прыжок был лучшим в сезоне. Пойти на его выполнение - это был большой риск, но я справился и, думаю, оправдал не только свои, но и ожидания всей Украины", - заявил наш соотечественник.

"Вчера накануне квалификации очень волновался, ведь понимал, что это Олимпийские игры. Здесь собрались сильнейшие спортсмены планеты. Надо было очень хорошо выполнить два прыжка и попасть в финал. Это было очень непросто. Сегодня же вышел на старт более спокойным, уверенным в себе. очень рад, что все у меня получилось", - добавил спортсмен.

Заметим, что Абраменко стал первым украинцем, который получил олимпийскую медаль во фристайле.